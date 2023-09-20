Глушаков не исключает, что в «Спартаке» станет тренером

После подписания контракта соиз Костромы звездный новичок клубарассказал, что рассматривает возможность начала тренерской карьеры.

Сегодня, 20 сентября, стало известно, что 36-летний хавбек стал футболистом «Спартака».

«Конечно, я не молодею и понимаю это, но есть примеры игроков, которые старше меня и они до сих пор в обойме. Я тренируюсь, уделяю своей физической форме много времени и пока готов выходить на поле, буду это делать.

Что касается тренерства — посмотрим. Не исключаю вариант, при котором начну тренерскую карьеру в Костроме, но пока об этом говорить рано», — сказал Глушаков «СЭ».

Летом 2023 года Денис Глушаков покинул «Пари НН» в качестве свободного агента. За время своей карьеры он также выступал за «Нику», «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки». В составе сборной России провел 57 матчей, забил 5 голов.