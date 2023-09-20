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    • Глушаков стал игроком «Спартака» из Костромы
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    Глушаков не исключает, что в «Спартаке» станет тренером

    Футбол Трансферы Футбол России Спартак Локомотив Нижний Новгород
    После подписания контракта со «Спартаком» из Костромы звездный новичок клуба Денис Глушаков рассказал, что рассматривает возможность начала тренерской карьеры.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    Сегодня, 20 сентября, стало известно, что 36-летний хавбек стал футболистом «Спартака».

    «Конечно, я не молодею и понимаю это, но есть примеры игроков, которые старше меня и они до сих пор в обойме. Я тренируюсь, уделяю своей физической форме много времени и пока готов выходить на поле, буду это делать.

    Что касается тренерства — посмотрим. Не исключаю вариант, при котором начну тренерскую карьеру в Костроме, но пока об этом говорить рано», — сказал Глушаков «СЭ».

    Летом 2023 года Денис Глушаков покинул «Пари НН» в качестве свободного агента. За время своей карьеры он также выступал за «Нику», «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки». В составе сборной России провел 57 матчей, забил 5 голов.

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