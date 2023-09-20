«Ахмат» — «Зенит»: счет матча 3:3 (2:3), по пенальти 2:4, обзор голов

Петербургскийв матче 4-го тура группового этапа Кубка России отправился на выезд в Грозный к. Игра завершилась в основное время 3:3, а в серии пенальти точнее оказалась команда Семака.

Голы в матче за хозяев забивали Светослав Ковачев, Иван Олейников, Владимир Ильин. В команде Семака отличились Иван Кассьера и Иван Сергеев, оформивший дубль.

Футбол. Россия. Кубок. Группа C Ахмат — Зенит 3:4 Голы: 1:0 Kovachev S. (4'), 2:0 Иван Олейников (14'), 2:1 Иван Сергеев (27'), 2:2 Иван Сергеев (33'), 2:3 Матео Кассьерра (42'), 3:3 Владимир Ильин (69'), : Матео Кассьерра (пенальти) (1'), : Вильсон Изидор (пенальти) (2'), : Дарко Тодорович (пенальти) (2'), : Евгений Харин (пенальти) (3'), : Роберт Ренан (пенальти) (4'), : Клаудиньо (пенальти) (5') Ахмат: Михаил Опарин, Ризван Уциев, Марат Быстров, Ясмин Челикович, Евгений Харин, Антон Швец, Иван Олейников, Владислав Камилов, Kovachev S., Мохамед Конате, Gbamble B. Зенит: Александр Васютин, Алексей Сутормин, Erakovic S., Нуралы Алип, Роберт Ренан, Данил Круговой, Эдуардо Кейрос, Дмитрий Васильев, Александр Коваленко, Александр Ерохин, Иван Сергеев Предупреждения: Ризван Уциев (50'), (90+2'), Данил Круговой (90+5') Удаление: Марат Быстров (90+4')

В пятом туре «Ахмат» отправится на выезд в Самару к «Крыльям Советов», а «Зенит» будет принимать у себя дома «Балтику».