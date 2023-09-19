Лаутаро Мартинес готов продлить контракт с «Интером»

Капитан итальянского «Интера»рассказал о возможности продления контракта с клубом. Его нынешнее соглашение действует до 2026 года.

«Я открыт к продлению контракта с "Интером". Это будет обсуждаться с руководством клуба. Я очень счастлив здесь.

Да, я действительно заинтересован в подписании нового соглашения с "Интером", — приводит слова Мартинеса Sky Sport Italia.

Лаутаро Мартинес пришел в "Интер" в 2018 году из аргентинского "Расинга". Всего за "нерадзурри" он сыграл 176 матчей, забил 84 гола во всех турнирах. За сборную Аргентины нападающий провел 48 матчей, забил 21 гол. В ее составе стал чемпионом мира 2022 года в Катаре.