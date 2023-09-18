Сперцян: Мечтал играть за сборную России, но меня там никто не ждал

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армениипризнался, что у него была мечта играть за сборную

«Я и сейчас болею за Россию, смотрю их матчи. В детстве была мечта играть за сборную России. Это нормально, ведь я вырос там. Я благодарен клубу за то, что они меня воспитали.

Но потом все менялось. Меня там никто не ждал, меня никто не звал. Я сам принял решение. Меня спрашивают, не жалею ли я. Я ни каплю не жалею. Я играю за свою историческую родину», — сказал Сперцян в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Сперцян провел в текущем чемпионате России восемь матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.