«Салернитана» — «Торино»: счет матча 0:3, обзор голов

Авторами голов в этом поединке стали Алессандро Буонджорно и Неманья Радоньич, который отметился дублем.
Футбол. Италия. Серия А
Салернитана — Торино 0:3
Голы: 0:1 Алессандро Буонджорно (15'), 0:2 Неманья Радоньич (41'), 0:3 Неманья Радоньич (50') Салернитана: Гильермо Очоа, Маттео Ловато, Норберт Дьёмбер (Chukwubuikem Ikwuemesi, 46'), Лоренцо Пирола, Паскуале Маццокки, Эмиль Бохинен (Agustin Martegani, 46'), Mateusz Legowski (Григорис Кастанос, 67'), Домагой Брадарич (Федерико Фасио, 68'), Антонио Кандрева, Жовани Кабрал, Эрик Ботхейм (Лум Чауна, 46') Торино: Дуван Сапата (Пьетро Пеллегри, 88'), Неманья Радоньич (Янн Карамо, 78'), Демба Сек (Кароль Линетти, 78'), Валентин Лацаро, Самуэле Риччи (Гвидас Гинейтис, 88'), Адриен Тамез, Рауль Белланова (Брандон Соппи, 68'), Рикардо Родригес, Алессандро Буонджорно, Перр Схюрс, Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Норберт Дьёмбер (43'), Рауль Белланова (46'), Перр Схюрс (74'), Федерико Фасио (81')
Победа позволила «Торино» набрать семь очков и подняться на седьмое место. У «Салернитаны» два пункта и предпоследняя позиция.