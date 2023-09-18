Агент Ренана высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

, представитель центрального защитника, оценил возможность ухода футболиста в аренду.

«Есть ли желание попросить "Зенит" об аренде Ренана из-за потери им игровой практики? Нет. Это ваши фантазии. "Зенит" — великий клуб.

Тревожит ли меня эта ситуация? Нет. Я не участвую в выборе состава, Семак знает, что делает. Он отличный тренер», — приводит слова Гарсии «Спорт день за днем».

В последний раз Ренан выходил на поле 13 августа в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Вначале у бразильца было повреждение, а затем он заболел гриппом. В нынешнем сезоне игрок провел 5 матчей за петербуржцев.