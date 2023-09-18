Радимов: Если Деограсия будет так же работать, то поедет в московский клуб

Бывший игрок «Зенита»признался, что для него стали неожиданностью игра и результаты «под руководством

Деограсия возглавил «Оренбург» в августе после отставке Иржи Ярошика. В восьмом туре РПЛ уральский клуб выиграл на выезде у «Локомотива».

«Немаловажно, что Деограсия может говорить на одном языке с латиноамериканцами, которые являются ключевыми фигурами на поле, он нашел с ними контакт.

"Оренбург" вернулся той командой, которой был в прошлом году. Если футболистам "Оренбурга" давать пространство, они могут тебя наказать, что они и сделали.

Если Деограсия будет так же работать, то в следующем году поедет в московский клуб. Личка уехал и показывает результат в Динамо», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».