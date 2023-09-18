Гвардиола: Попробуем выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд

Главный тренервысказался о возможной второй подряд победе в Лиге чемпионов.

«Мы начнем турнир с мыслью, как хороши мы были? Окей, мы чемпионы. У нас этого не отнять. Но турнир продолжается, вызовы — тоже. Давайте продолжим, хотя бы попробуем.

Мы вспоминаем "Реал" или исключительный "Милан" Арриго Сакки, которые побеждали подряд. Я тренировал превосходную "Барселону" — мы побеждали дважды за четыре года, но не подряд. Насколько это трудно. Но мы попробуем», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, в прошлом сезоне «Манчестер Сити» смог выиграть Лигу чемпионов, в финале переиграв «Интер» (1:0).