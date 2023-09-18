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    Федотов: Гайч дал понять, что прямо сейчас не помог бы ЦСКА

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    Наставник ЦСКА Владимир Федотов рассказал об обстоятельствах перехода нападающего Адольфо Гайча в турецкий «Ризеспор» на правах аренды.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Мы смотрим за Адольфо — он ездит по арендам и развивается. Но пока после возвращения из Италии Гайч нам дал понять, что прямо сейчас не помог бы нам: ему ещё нужно дальнейшее развитие. А также игровая практика, которую, надеемся, он будет получать в новом клубе», — приводит слова Федотова Sport24.

    Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за 8,5 млн евро. С тех пор в 37 матчах нападающий забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

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