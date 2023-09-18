Федотов: Гайч дал понять, что прямо сейчас не помог бы ЦСКА

Наставник ЦСКАрассказал об обстоятельствах перехода нападающегов турецкий «Ризеспор» на правах аренды.

«Мы смотрим за Адольфо — он ездит по арендам и развивается. Но пока после возвращения из Италии Гайч нам дал понять, что прямо сейчас не помог бы нам: ему ещё нужно дальнейшее развитие. А также игровая практика, которую, надеемся, он будет получать в новом клубе», — приводит слова Федотова Sport24.

Напомним, Гайч стал игроком ЦСКА летом 2020 года, перейдя из «Сан-Лоренсо» за 8,5 млн евро. С тех пор в 37 матчах нападающий забил три гола и отдал четыре результативные передачи.