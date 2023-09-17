«Урал» — «Факел»: счет матча 0:0, обзор голов

ФК «Урал» Фото: globallookpress.com
За 90 минут команды не забили друг другу. Матч закончился вничью 0:0.
В концовке матча хозяева смогли поразить ворота соперника, но арбитр отменил гол.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Урал — Факел 0:0
Гол: : (82') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Кики, Dmitriev I., Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич, Александр Юшин, Алексей Каштанов Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Божин, Вячеслав Якимов, Masternoy V., Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Motpan N., Markov E., Руслан Магаль Предупреждения: Денис Кулаков (78'), Силвие Бегич (84')
«Урал» набрал 14 очков и остался на пятом месте в таблице РПЛ. «Факел» (5) находится на 15-й строчке.