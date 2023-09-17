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    «Урал» сыграл вничью с «Факелом»

    «Урал» — «Факел»: счет матча 0:0, обзор голов

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    В матче 8-го тура РПЛ «Урал» принимал «Факел». Встреча прошла в Екатеринбурге.

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    ФК «Урал»

    За 90 минут команды не забили друг другу. Матч закончился вничью 0:0.

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    В концовке матча хозяева смогли поразить ворота соперника, но арбитр отменил гол.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Факел 0:0
    Гол: : (82') Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Кики, Dmitriev I., Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич, Александр Юшин, Алексей Каштанов Факел: Александр Беленов, Василий Черов, Сергей Божин, Вячеслав Якимов, Masternoy V., Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Motpan N., Markov E., Руслан Магаль Предупреждения: Денис Кулаков (78'), Силвие Бегич (84')

    «Урал» набрал 14 очков и остался на пятом месте в таблице РПЛ. «Факел» (5) находится на 15-й строчке.

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