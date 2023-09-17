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    «Торпедо» с минимальным счетом победило «Енисей»

    «Торпедо» — «Енисей»: счет матча 1:0 (1:0), обзоры голов

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    Московское «Торпедо» вырывает победу во втором тайме матча с «Енисеем». Автор победного гола центральный защитник Юрий Журавлев.

    Юрий Журавлев
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    Юрий Журавлев

    Он на 75-й минуте забил единственный мяч и принес победу хозяевам.

    Напомним, что Юрий Журавлев долгое время был вне основного состава из-за конфликта с Пепом Клотетом, но испанец вернул его в состав и защитник приносит пользу уже вторую встречу. В прошлом туре в игре с «Акроном» он отдал голевой пас на Юзепчука.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Торпедо — Енисей 1:0
    Гол: 1:0 Юрий Журавлёв (73') Торпедо: Егор Бабурин, Сергей Бородин, Иван Енин, Gromyko V., Никита Калугин, Игорь Лебеденко, Ираклий Манелов, Дмитрий Полоз, Йорди Рейна, Роман Юзепчук, Юрий Журавлёв Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Херман Феррейра, Никита Глушков, Егор Иванов, Александр Канаплин, Владимир Хозин, Валерий Кичин, Александр Ломакин, Николай Марков, Savelyev M. Предупреждения: Валерий Кичин (19'), Сергей Бородин (35'), Александр Канаплин (47')

    После 10-ти туров «Торпедо» располагается на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги с 17 очками. «Енисей» идет на 14-м месте с 11 очками.

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