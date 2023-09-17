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    Агент Головина: Капитанство для Саши — это повышенная ответственность

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    Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на дебют игрока в роли капитана команды в официальном матче.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Россиянин получил капитанскую повязку после замены нападающего Виссама Бен Йеддера на 66-й минуте игры 5-го тура чемпионата Франции между монегасками и «Лорьяном» (2:2).

    «Для Саши это означает повышенную ответственность. Конечно, сейчас он расстроен тем, что команда упустила победу на последних секундах.

    Можно ли сказать, что Сашу уже считают легендой клуба, раз доверяют ему капитанскую повязку? Насчет легенды пока преждевременно говорить, но то, что его признали как хорошего, сильного игрока — это факт», — приводит слова Клюева «СЭ».

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