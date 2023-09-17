Экс-полузащитник «Спартака» перешел в австралийский клуб

Полузащитникподписал контракт с «Вестерн Сидней», сообщается на официальном сайте австралийского клуба.

Соглашение с 28-летним голландцем рассчитано до лета 2024 года. Игрок присоединился к команде в качестве свободного агента.

Напомним, Хендрикс с января 2021 по август 2022 года выступал за «Спартак», проведя за московский клуб 22 матча.

В прошлом сезоне Хендрикс выступал за дюссельдорфскую «Фортуну», игравшую во второй Бундеслиге. На счету полузащитника также есть один матч за сборную Нидерландов.

В Эй-Лиге выступают 11 австралийских команд и один клуб из Новой Зеландии. Новый сезон турнира стартует 20 октября.