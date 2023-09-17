Хаджи: У «Спартака» нет стабильности

Бывший администратор «Спартака»высказался о победе красно-белых над «Сочи» (1:0) в 8-м туре РПЛ.

«Самоотдача у ребят очень хорошая была. Мне это понравилось. Но ничего интересного, никаких задумок видно, к сожалению, не было, не увидели мы оригинальных ходов в игре.

Моменты порой, правда, хорошие возникали, но не забивали. Жаль, конечно. И вратарь там удачно сыграл. И опять стабильности нет. Слабо сегодня сыграли и Мозес, и Мартинс. Дуарте мне вообще не нравится.

Не знаю, почему тренер всё время ставит его в состав. Ненадёжный игрок. Вот Бабич, которого недавно приобрели, надежен. Он второй раз гол забивает. Радует при этом, что команда проявила победный дух», — передает слова Хаджи Rusfootball.info.

Календарь и таблица РПЛ

После 8 туров чемпионата России «Спартак» набрал 13 очков и расположился на 5-м месте. «Сочи» (6) идет на 12-й позиции.