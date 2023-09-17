1-й таймЭвертон — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Эвертон» — «Арсенал»«Эвертон» — «Арсенал». Онлайн
  • 18:25
    • «Локомотив» — «Оренбург»: стартовые составы команд
  • 17:07
    • Сайнс выиграл Гран-при Сингапура, Норрис — второй, Хэмилтон — третий
  • 16:06
    • «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» в матче Лиги 1, у Головина — гол и ассист
  • 13:32
    • Хохлов покинул пост главного тренера «Сочи»
  • 17:57
    • «Челси» снова не смог победить
    Все новости спорта

    «Челси» снова не смог победить

    «Борнмут» — «Челси»: счет матча 0:0, обзор голов

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Борнмут Челси
    Лондонский «Челси» в 5-м туре сыграл вничью с «Борнмутом» — 0:0.

    Маурисио Почеттино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маурисио Почеттино

    Инициативой на протяжении матча владели «аристократы», но не это вылилось в забитые голы. Команда Почеттино снова теряет очки с не самым сильным соперником.

    Напомним, что в прошлом туре «Челси» на своем поле уступил «Ноттингем Форест» со счетом 0:1.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Борнмут — Челси 0:0
    Борнмут: Нето, Максимилиан Ааронс, Илья Забарный, Ллойд Келли, Милош Керкез (Маркос Сенеси, 74'), Райан Кристи (Дэвид Брукс, 89'), Льюис Кук, Маркус Таверньер (Луис Синистерра, 73'), Филип Биллинг, Данго Уаттара (Джастин Клюйверт, 63'), Доминик Соланке Челси: Николас Джексон, Михаил Мудрик (Коул Палмер, 63'), Enzo Fernandez (Ян Матсен, 81'), Рахим Стерлинг, Лесли Угочукву, Конор Галлахер, Леви Колвилл (Бен Чилвел, 80'), Тьяго Силва, Аксель Дисаси, Мало Гюсто, Роберт Санчес Предупреждения: Рахим Стерлинг (4'), Михаил Мудрик (41'), Милош Керкез (62'), Аксель Дисаси (76'), Николас Джексон (80'), Бен Чилвел (90 + 5')

    После пяти матчей «Челси» имеет 5 очков, у «Борнмута» на два меньше.

    Следующим соперником лондонского клуба будет «Астон Вилла». Игра пройдет на 24 сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Захаряна отберет очки у «Реала»?
  • «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Арсенал» прервет проклятие «Гудисон Парка»
  • «Эвертон» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Голевой обмен после перерыва?!
  • «Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 17 сентября
  • Сегодня в 18:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.94
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры