«Борнмут» — «Челси»: счет матча 0:0, обзор голов

Лондонскийв 5-м туре сыграл вничью с— 0:0.

Инициативой на протяжении матча владели «аристократы», но не это вылилось в забитые голы. Команда Почеттино снова теряет очки с не самым сильным соперником.

Напомним, что в прошлом туре «Челси» на своем поле уступил «Ноттингем Форест» со счетом 0:1.

Футбол. Англия. Премьер-лига Борнмут — Челси 0:0 Борнмут: Нето, Максимилиан Ааронс, Илья Забарный, Ллойд Келли, Милош Керкез (Маркос Сенеси, 74'), Райан Кристи (Дэвид Брукс, 89'), Льюис Кук, Маркус Таверньер (Луис Синистерра, 73'), Филип Биллинг, Данго Уаттара (Джастин Клюйверт, 63'), Доминик Соланке Челси: Николас Джексон, Михаил Мудрик (Коул Палмер, 63'), Enzo Fernandez (Ян Матсен, 81'), Рахим Стерлинг, Лесли Угочукву, Конор Галлахер, Леви Колвилл (Бен Чилвел, 80'), Тьяго Силва, Аксель Дисаси, Мало Гюсто, Роберт Санчес Предупреждения: Рахим Стерлинг (4'), Михаил Мудрик (41'), Милош Керкез (62'), Аксель Дисаси (76'), Николас Джексон (80'), Бен Чилвел (90 + 5')

После пяти матчей «Челси» имеет 5 очков, у «Борнмута» на два меньше.

Следующим соперником лондонского клуба будет «Астон Вилла». Игра пройдет на 24 сентября.