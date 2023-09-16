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    Осинькин: Хотели выиграть, причины назвать сложно

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    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о ничейном результате матча 8-го тура РПЛ с московским ЦСКА (2:2).

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Когда команда ведет 2:0, а играет 2:2, имея преимущество в одного человека, такой результат можно воспринимать только негативно. Хотели выиграть, причины назвать сложно. В середине второго тайма мы слишком много позволили сопернику, случился недостаток концентрации. В этот момент нам прилетел второй гол. Хотели спасти матч, но не хватает глубины скамейки», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

    «Крылья Советов» набрали 15 очков и поднялись на 3-е место в таблице. ЦСКА (12) идет на 7-м месте.

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