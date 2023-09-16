Осинькин: Хотели выиграть, причины назвать сложно

Главный тренер самарскихподелился мнением о ничейном результате матча 8-го тура РПЛ с московским(2:2).

«Когда команда ведет 2:0, а играет 2:2, имея преимущество в одного человека, такой результат можно воспринимать только негативно. Хотели выиграть, причины назвать сложно. В середине второго тайма мы слишком много позволили сопернику, случился недостаток концентрации. В этот момент нам прилетел второй гол. Хотели спасти матч, но не хватает глубины скамейки», — цитирует Осинькина «Чемпионат».

«Крылья Советов» набрали 15 очков и поднялись на 3-е место в таблице. ЦСКА (12) идет на 7-м месте.