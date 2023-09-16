«Бохум» — «Айнтрахт»: счет матча 1:1, обзор голов

«Айнтрахт» Фото: globallookpress.com
На гол Жуниора Дины Эбимбе хозяева ответили точным ударом Кевина Штогера с пенальти.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бохум — Айнтрахт Ф 1:1
Голы: 0:1 Эрик Эбимбе (56'), 1:1 Кевин Штёгер (пенальти) (74') Бохум: Мануэль Риман, Эрхан Машович, Иван Ордец, Бернардо, Феликс Пасслак, Матуш Беро, Энтони Лосийя (Филипп Фёрстер, 69'), Кевин Штёгер (Кевен Шлоттербек, 84'), Максимилиан Виттек (Кристофер Антви-Адджей, 63'), Такума Асано (Lukas Daschner, 69'), Филипп Хофман (Гонсало Пасьенса, 63') Айнтрахт Ф: Джессик Нганкам (Омар Мармуш, 46'), Марио Гётце (Пакстен Ааронсон, 81'), Эрик Эбимбе, Нильс Нкунку (Фарес Шаиби, 46'), Эйе Скири, Хуго Ларссон, Аурелио Бута (Филипп Макс, 90'), Вильям Пачо, Робин Кох, Тута (Хрвое Смолчич, 90'), Кевин Трапп Предупреждения: Кевин Штёгер (70'), Омар Мармуш (73'), Марио Гётце (77'), Матуш Беро (80'), Эрхан Машович (90 + 4')
Календарь и таблица Бундеслиги
После этого матча «Бохум» (3 пункта) поднялся на 11-е место в таблице Бундеслиги, «Айнтрахт» (6 очков) оказался на 9-й строчке.