Хаби Алонсо: «Байер» до конца бился в матче с «Баварией»

Главный тренер леверкузенского «Байера»прокомментировал ничью с(2:2) в четвертом туре чемпионате Германии.

«Байер» забил второй гол в компенсированное время после спорного пенальти.

«Игра получилась интенсивной, у обеих команд было много голевых моментов. Ничья — хороший для нас результат.

Начало нам не удалось, но потом мы внесли небольшие коррективы, после чего стали лучше контролировать мяч, появились моменты.

Во втором тайме игра чуть успокоилась, мы хорошо контролировали мяч. При втором голе "Баварии" мы защищались не лучшим образом, но бились до конца», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Баварии».