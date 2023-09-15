«Ливерпуль» в рамках 5-го тура чемпионата Англии сыграет в гостях против «Вулверхэмптона». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» на данный момент идет на 15-й позиции в турнирной таблице, набрав 3 очка в 4-х турах.

На счету подопечных Гари О’Нила лишь одна победа на старте чемпионата. В 3-м туре «волки» с минимальным счетом обыграли на выезде «Эвертон» (1:0). До этого «Вулверхэмптон» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Брайтону» (1:4).

3 сентября «бродяги» потерпели 3-е поражение в сезоне, уступив в результативном поединке 4-го тура «Кристал Пэлас» на выезде (2:3). В конце августа команда Гари О’Нила также приняла участие в Кубке английской лиги и успешно преодолела барьер 2-го раунда в лице «Блэкпула» (5:0).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» вместе с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» делит второе место в АПЛ, набрав 10 очков в 4-х турах.

Мерсисайдцы потеряли очки в стартовом матче против «Челси» (1:1), а затем победили три раза подряд. За этот период подопечные Юргена Клоппа взяли верх над «Борнмутом» (3:1) и выдали сумасшедшую развязку с «Ньюкаслом», где смогли отыграться в меньшинстве и вырвать победу (2:1).

В крайнем туре «Ливерпуль» принимал дома «Астон Виллу» Унаи Эмери. Красные забили два быстрых гола, а во втором тайме гол Салаха поставил эффектную точку (3:0).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись между собой домашними победами — 3:0 в Вулверхэмптоне и 2:0 в Ливерпуле. Всего в 10-ти крайних очных матчах на счету «красных» 8 побед, «волки» выиграли одну встречу и еще один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.16.