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    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча 5-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем»

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    «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»
    «Ливерпуль» в рамках 5-го тура чемпионата Англии сыграет в гостях против «Вулверхэмптона». За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало встречи — в 14:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» на данный момент идет на 15-й позиции в турнирной таблице, набрав 3 очка в 4-х турах.

    На счету подопечных Гари О’Нила лишь одна победа на старте чемпионата. В 3-м туре «волки» с минимальным счетом обыграли на выезде «Эвертон» (1:0). До этого «Вулверхэмптон» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1) и «Брайтону» (1:4).

    3 сентября «бродяги» потерпели 3-е поражение в сезоне, уступив в результативном поединке 4-го тура «Кристал Пэлас» на выезде (2:3). В конце августа команда Гари О’Нила также приняла участие в Кубке английской лиги и успешно преодолела барьер 2-го раунда в лице «Блэкпула» (5:0).

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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» вместе с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» делит второе место в АПЛ, набрав 10 очков в 4-х турах.

    Мерсисайдцы потеряли очки в стартовом матче против «Челси» (1:1), а затем победили три раза подряд. За этот период подопечные Юргена Клоппа взяли верх над «Борнмутом» (3:1) и выдали сумасшедшую развязку с «Ньюкаслом», где смогли отыграться в меньшинстве и вырвать победу (2:1).

    В крайнем туре «Ливерпуль» принимал дома «Астон Виллу» Унаи Эмери. Красные забили два быстрых гола, а во втором тайме гол Салаха поставил эффектную точку (3:0).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись между собой домашними победами — 3:0 в Вулверхэмптоне и 2:0 в Ливерпуле. Всего в 10-ти крайних очных матчах на счету «красных» 8 побед, «волки» выиграли одну встречу и еще один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.16.

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