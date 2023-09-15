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    «Райо Вальекано» — «Алавес»: стартовые составы команд на матч Примеры

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    Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура Примеры «Райо Вальекано» — «Алавес».

    «Райо Вальекано»
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано»: Димитриевски, Эспино, Балиу, Лежён, Эрнандес, Лопес, Гарсия, Де Фрутос, Мартин, Паласон, де Томас.

    «Алавес»: Сивера, Горосабель, Дуарте, Седлар, Абкар, Риоха, Алькаин, Альдалур, Сола, Гевара, Кике.

    «Райо Вальекано» занимает 12-е место в таблице Примеры (6 очков). «Алавес» — на 10-й строчке (6).

    Матч между этими командами состоится 15-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния можно тут.

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