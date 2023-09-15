«Райо Вальекано» — «Алавес»: стартовые составы команд на матч Примеры

Стали известны стартовые составы на матч 5-го тура Примеры

«Райо Вальекано»: Димитриевски, Эспино, Балиу, Лежён, Эрнандес, Лопес, Гарсия, Де Фрутос, Мартин, Паласон, де Томас.

«Алавес»: Сивера, Горосабель, Дуарте, Седлар, Абкар, Риоха, Алькаин, Альдалур, Сола, Гевара, Кике.

«Райо Вальекано» занимает 12-е место в таблице Примеры (6 очков). «Алавес» — на 10-й строчке (6).

Матч между этими командами состоится 15-го сентября в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следить за ходом противостояния можно тут.