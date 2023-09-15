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    «Райо Вальекано» и «Алавес» не порадуют болельщиков голами

    «Райо Вальекано» — «Алавес». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 15 сентября 2023 года

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    ФК «Алавес»
    В пятницу, 15 сентября, «Райо Вальекано» сыграет с «Алавесом» в 5-м туре чемпионата Испании. Матч начнется в 22:00 мск. «Райо Вальекано» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Сентября 2023 года
    Райо Вальекано
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    «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» отлично начал новый сезон в Примере. Клуб набрал шесть очков в двух встречах. Но потом произошел спад.

    Фанаты «пчел» не забыли недавнее поражение команды от «Атлетико». Команда на своем поле пропустила семь голов. Затем «Райо Вальекано» уступил «Бетису» (0:1).

    Болельщики «Райо Вальекано» верят, что клуб улучшит свои результаты. В двух предыдущих встречах не было забито ни одного гола. Команде нужно срочно поправить реализацию.

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    У тренерского штаба «пчел» в период международной паузы было время, чтобы провести качественную работу над ошибками. Впереди домашний матч. У «Райо Вальекано» есть отличная возможность заработать три очка.

    «Алавес»

    «Алавес» после возвращения в Примеру надеется как следует закрепиться в элитном дивизионе. Старт сезона вышел неплохим. Команда набрала 6 очков в четырех встречах.

    Стоит отметить, что «Алавес» пока выглядит весьма организованно. В каждом из трех матчей с участием клуба зрители видели максимум один гол. Если в играх с «Хетафе» (0:1) и «Кадисом» (0:1) коллектив выглядел беззубым в атаке, то во встрече с «Валенсией» (1:0) все сложилось удачно.

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  • 07/09/2023

    • «Алавес», как и «Райо Вальекано», набрали по 6 очков после четырех поединков. Оба клуба выиграли и проиграли по два матча. Если в предстоящей встрече кто-то победит, то есть возможность подняться в верхнюю часть турнирной таблицы.

    Стоит отметить бескомпромиссность противостояний «Алавеса» и «Райо Вальекано». В последних восьми очных матчах не было зафиксировано ни одной ничьей. «Мировую» команды расписывали еще в 2003 году. Прервется ли серия на этот раз?

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» предлагают коэффициент — 1.93. На выигрыш гостей дают — 4.70, ничья оценена — в 3.30.

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    В предстоящей встрече «Алавес» будет нацелен на атаку. Хозяева должны добиться успеха в нападении и завоевать три очка.

    Наш прогноз — победа «Алавеса» с коэффициентом 1.93.

    Еще один вариант ставки — в матче будет забито не больше двух голов (ТМ 1.5) за 2.45.

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    «Райо Вальекано» — «Алавес»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 15.09.2023. Прогнозы на футбол. «Райо Вальекано» и «Алавес» не порадуют болельщиков голами
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