Бригада Любимова обслужит матч РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов»

15 сентября (пятница)
«Динамо» — «Пари НН»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Цыганок; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Эдуард Малый.
16 сентября (суббота)
ЦСКА — «Крылья Советов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.
«Ахмат» — «Краснодар»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Владислав Назаров; резервный судья — Роман Галимов; VAR — Сергей Карасев; AVAR — Андрей Фисенко; инспектор — Олег Соколов.
«Спартак» — «Сочи»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Еремин; инспектор — Сергей Лапочкин.
«Балтика» — «Ростов»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Стипиди; инспектор — Вячеслав Харламов.
17 сентября (воскресенье)
«Урал» — «Факел»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья — Николай Волошин; VAR — Игорь Панин; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.
«Рубин» — «Зенит»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Денис Березнов; резервный судья — Алексей Сухой; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Варанцо Петросян; инспектор — Юрий Баскаков.
«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Артур Федоров, ассистенты судьи — Андрей Гурбанов, Алексей Воронцов; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Гвардис.
После 7-и туров «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ (17 очков). «Динамо» располагается на 2-й позиции (14), а «Крылья Советов» — на 3-й строчке (14).