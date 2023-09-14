Осинькин: «Краснодар» стал более прагматичным

Главный тренер «Крыльев Советов»поделился мнением о прогрессе

«Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ после семи туров.

«"Краснодар" не поменялся полностью, нельзя сказать, что он играет в другой футбол. Да, он стал более прагматичным, но прежняя легкость с мячом в любом случае остается.

Просто у нас были стереотипы, что "быки" должны играть только так и никак иначе. Изменения видны больше по действиям в обороне, по сбалансированности между ней и атакой. Тренер видит игру так, и мы не можем сказать, что "Краснодар" стал оборонительной командой.

Она в любом случае атакующая — на первом месте в чемпионате клуб, играющий от обороны, в принципе быть не может. Чтобы побеждать, надо забивать.

И использование Кордобы как силового форварда — очень качественное и умное. Это хороший пример того, как правильно задействовать габаритного нападающего с максимальной пользой для команды. Считаю, это большая заслуга Ивича.

Да, может, какая-то ажурность пропала, но есть результат, и команда, чуть изменившись, не отошла от своей стратегии. Интересно, как это будет работать дальше.

Кто в этом сезоне нравится больше всего? Как раз "Краснодар". По сравнению с прошлым сезоном он по игре достиг наибольшего прогресса», — приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

В ближайшем матче «Краснодар» встретится на выезде с «Ахматом». Игра пройдет 16 сентября в Грозном.