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    Осинькин: «Краснодар» стал более прагматичным

    Футбол Крылья Советов Краснодар
    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о прогрессе «Краснодара».

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ после семи туров.

    «"Краснодар" не поменялся полностью, нельзя сказать, что он играет в другой футбол. Да, он стал более прагматичным, но прежняя легкость с мячом в любом случае остается.

    Просто у нас были стереотипы, что "быки" должны играть только так и никак иначе. Изменения видны больше по действиям в обороне, по сбалансированности между ней и атакой. Тренер видит игру так, и мы не можем сказать, что "Краснодар" стал оборонительной командой.

    Она в любом случае атакующая — на первом месте в чемпионате клуб, играющий от обороны, в принципе быть не может. Чтобы побеждать, надо забивать.

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    Да, может, какая-то ажурность пропала, но есть результат, и команда, чуть изменившись, не отошла от своей стратегии. Интересно, как это будет работать дальше.

    Кто в этом сезоне нравится больше всего? Как раз "Краснодар". По сравнению с прошлым сезоном он по игре достиг наибольшего прогресса», — приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

    В ближайшем матче «Краснодар» встретится на выезде с «Ахматом». Игра пройдет 16 сентября в Грозном.

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