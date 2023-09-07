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    Черчесов о лидерстве «Краснодара»: Наверное, они немного поменяли философию

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил успехи «Краснодара» в начале сезона.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ после семи туров.

    «Наверное, они немного поменяли философию. Потому что раньше они были за красивый футбол, а сейчас играют на результат.

    Спорт — это результат. В этом плане они немножко стали практичнее. Но сезон длинный, поэтому главное, чтобы стабильность у них сохранялась», — сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

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