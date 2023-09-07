Черчесов о лидерстве «Краснодара»: Наверное, они немного поменяли философию

Бывший главный тренер сборной Россииобъяснил успехив начале сезона.

«Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ после семи туров.

«Наверное, они немного поменяли философию. Потому что раньше они были за красивый футбол, а сейчас играют на результат.

Спорт — это результат. В этом плане они немножко стали практичнее. Но сезон длинный, поэтому главное, чтобы стабильность у них сохранялась», — сказал Черчесов в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В ближайшем матче «Краснодар» встретится на выезде с «Ахматом». Игра пройдет 16 сентября в Грозном.