«Барселона» интересует Нико Уильямсом

По данным Sport.es,хочет усилить состав 21-летним вингером «Атлетика» из Бильбао

Руководство каталонского клуба пока приценивается к талантливому полузащитнику и если не получится договориться зимой, то попробует подписать его летом как свободного агента.

Трансфер Нико Уильямса лично лоббирует главный тренер «Барселоны» Хави, которому очень импонирует стиль игры юного полузащитника.

Нико Уильямс — младший брат Иньяки Уильямса, который на протяжении нескольких лет является лидером «Атлетика». В прошлом году 21-летний полузащитник сыграл за клуб из Бильбао 43 матча, забил 9 голов, 4 гола.

В 2022 году Нико Уильямс дебютировал за сборную Испании, сыграл за нее пока 3 матча, забил 1 гол.