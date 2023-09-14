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    «Барселона» интересует Нико Уильямсом

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    По данным Sport.es, «Барселона» хочет усилить состав 21-летним вингером «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямсом.

    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс

    Руководство каталонского клуба пока приценивается к талантливому полузащитнику и если не получится договориться зимой, то попробует подписать его летом как свободного агента.

    Трансфер Нико Уильямса лично лоббирует главный тренер «Барселоны» Хави, которому очень импонирует стиль игры юного полузащитника.

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    • Нико Уильямс — младший брат Иньяки Уильямса, который на протяжении нескольких лет является лидером «Атлетика». В прошлом году 21-летний полузащитник сыграл за клуб из Бильбао 43 матча, забил 9 голов, 4 гола.

    В 2022 году Нико Уильямс дебютировал за сборную Испании, сыграл за нее пока 3 матча, забил 1 гол.

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