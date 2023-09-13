Спаллетти прокомментировал победу Италии над Украиной в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Италииподвел итоги победы над Украиной в домашнем матче отборочного этапа Евро-2024.

«Мы должны быть довольны тем, как сложился этот вечер. Невозможно постоянно прессинговать и не дать сопернику сделать ни одного навеса. Мы допустили всего пару опасных ситуаций у своих ворот.

Команда показала хороший футбол. Давайте не будем чересчур придирчивыми, это будет несправедливо.

Это были очень непростые 20 дней. Мне нужно было думать о многих вещах. Но у меня была огромная поддержка от федерации», — приводит слова Спаллетти официальный сайт УЕФА.

После этой победы Италия поднялась на второе место в отборочной группе С, набрав семь очков в четырех матчах. Украина также с семью баллами занимает третью строчку.