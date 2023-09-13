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    «Ротор» разгромил «Легион Динамо» в Кубке России

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    Волгоградский «Ротор» на своем поле крупно обыграл махачкалинский «Легион Динамо» в 1/64 финала Кубка России.

    Автор третьего гола Гаджимурадов
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    Автор третьего гола Гаджимурадов

    В первом тайме «Ротор» владел инициативой, но открыть счет так и не смог. Все события развивались после перерыва.

    На 53-й минуте крайний полузащитник Даниил Арсентьев с передачи Данилы Пелиха сделал счет 1:0. Через 14 минут Михаил Агеев с паса того же Пелиха увеличил счет.

    А за 15 минут до конца основного времени самый статусный игрок «Ротора» Рамазан Гаджимурадов оформил разгром — 3:0.

    Футбол. Россия. Кубок
    Ротор — Legion Makhachkala 3:0
    Голы: 1:0 Arsentiev D. (53'), 2:0 Ageev M. (67'), 3:0 Рамазан Гаджимурадов (76')

    Заслуженная победа «Ротор» и выход в 1/32 финала Кубка России.

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