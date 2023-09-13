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    Ханданович может объявить о завершении карьеры футболиста

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    Экс-голкипер «Интера» Самир Ханданович может завершить карьеру футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Самир Ханданович
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    Самир Ханданович

    Стало известно, что у Хандановича есть варианты получить должность в «Интере», сам игрок находится в раздумьях. Напомним, что голкипер стал свободным агентом после того, как этим летом стал свободным агентом.

    Ханданович играл за «Интер» в период с 2012 по 2023 год. Вместе с миланской командой голкипер стал чемпионом Италии и дважды завоевывал Кубок страны.

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    • В прошлом сезоне Ханданович провел 14 матчей за «Интер» в Серии А, в 5-и из которых сыграл на ноль.

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