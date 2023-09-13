Ханданович может объявить о завершении карьеры футболиста

Экс-голкиперможет завершить карьеру футболиста. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что у Хандановича есть варианты получить должность в «Интере», сам игрок находится в раздумьях. Напомним, что голкипер стал свободным агентом после того, как этим летом стал свободным агентом.

Ханданович играл за «Интер» в период с 2012 по 2023 год. Вместе с миланской командой голкипер стал чемпионом Италии и дважды завоевывал Кубок страны.

В прошлом сезоне Ханданович провел 14 матчей за «Интер» в Серии А, в 5-и из которых сыграл на ноль.