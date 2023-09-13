Новым тренером «Лиона» может стать Фабио Гроссо

Руководство французскогопредложило возглавить команду итальянцу, сообщает Николо Скира в своей соцсети.

По его данным, «ткачи» подготовили Гроссо, который играл в «Лионе» с 2007 по 2009 год, контракт на два года. В настоящий момент между сторонами идут переговоры.

Фабио Гроссо как игрок выступал за «Палермо», «Интер», «Лион», «Ювентус». В 2006 году со сборной Италии стал чемпионом мира, проведя большинство игр в стартовом составе на позиции левого защитника.

В сезоне 2022/23 Гроссо тренировал «Фрозиноне», который вывел из Серии B с первого места, но летом ушел из команды и сейчас никого не тренирует.