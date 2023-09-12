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    • Юрист Черчесова высказался о возможном возвращении тренера в «Спартак»
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    Ромащенко: У Черчесова еще очень много идей, которые он хотел бы реализовать

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    Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко считает, что у Станислава Черчесова не будет проблем с поиском новой команды.

    Мирослав Ромащенко и Станислав Черчесов
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    Мирослав Ромащенко и Станислав Черчесов

    Ромащщенко ранее входил в тренерский штаб Черчесова в сборной России и «Ференцвароше».

    «Пожелал ему на 60-летие крепкого здоровья, оставаться таким же профессионалом и классным человеком.

    И — скорейшего возвращения на тренерский мостик, потому что знаю: у него еще очень много идей, которые он хотел бы реализовать. И у него все для этого есть.

  • Юрист Черчесова высказался о возможном возвращении тренера в «Спартак»
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    • Можно ли нас назвать друзьями? Единомышленниками и хорошими товарищами — так, думаю, будет правильнее. Друзья — это, наверное, что-то ближе. Знаю, что в любой момент могу набрать ему и проконсультироваться по многим вещам, а он знает, что я всегда открыт. И не сомневаюсь, что мы в любой момент придем друг другу на помощь.

    Затрудняюсь ответить, где мы его увидим — снова за границей или в РПЛ. Но в том, что у него будут предложения и из России, и из-за границы, не сомневаюсь», — приводит слова Ромащенко «Спорт-Экспресс».

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