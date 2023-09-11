Тренер «Интер Майами»: Месси — наше знамя, наш протагонист, а мы — актеры второго плана

Главный тренер «Интер Майами»высказался о значимостидля клуба из Флориды.

В минувшие выходные «Интер» без Месси выиграл у «Спортинг Канзас-Сити» (3:2) в матче регулярного чемпионата МЛС.

«Мы понимали, что в какой‑то момент кому‑то придется его подменить. Но мы также знаем, что, когда он на поле, то наша команда становится лучше. Это знают и наши соперники.

Наши футболисты понимают, что у них есть возможность выходить на поле рядом с лучшим игроком в мире.

Лео — наше знамя. Он ведет нас за собой. Он наш протагонист, а мы — актеры второго плана», — приводит слова Мартино TyC Sports.

Напомним, Месси пропустит ближайшие матчи «Интера» из-за отъезда в сборную Аргентины.