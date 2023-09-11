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    Тренер «Интер Майами»: Месси — наше знамя, наш протагонист, а мы — актеры второго плана

    Футбол Интер Майами MLS
    Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о значимости Лионеля Месси для клуба из Флориды.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    В минувшие выходные «Интер» без Месси выиграл у «Спортинг Канзас-Сити» (3:2) в матче регулярного чемпионата МЛС.

    «Мы понимали, что в какой‑то момент кому‑то придется его подменить. Но мы также знаем, что, когда он на поле, то наша команда становится лучше. Это знают и наши соперники.

    Наши футболисты понимают, что у них есть возможность выходить на поле рядом с лучшим игроком в мире.

    Лео — наше знамя. Он ведет нас за собой. Он наш протагонист, а мы — актеры второго плана», — приводит слова Мартино TyC Sports.

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