ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Куньлунь» в игре с «Динамо» Минск«Куньлунь» — лидер Запада, уверенный в себе «Металлург» Мг, невыразительные СКА и ЦСКА
  • 07:54
    • Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open
  • 11:03
    • Стало известно, сможет ли Захарян сыграть с «Реалом»
  • 10:40
    • Соболенко стала первой ракеткой мира, Касаткина поднялась на 12-е место в рейтинге WTA
  • 10:19
    • Бительо подтвердил информацию об интересе со стороны «Динамо»
  • 10:11
    • Джокович возглавил рейтинг ATP после победы на US Open, Медведев остался на третьем месте
    Все новости спорта

    Итальянский журналист: Трансфер Кокорина — один из самых нелепых в истории «Фиорентины»

    Футбол Александр Кокорин Фиорентина Арис
    Итальянский журналист Россано Доннини высказался о переходе Александра Кокорина из «Фиорентины» в кипрский «Арис».

    Александр Кокорин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Кокорин

    «Не думаю, что кто-то из болельщиков "фиалок" огорчился на этот счет. Трансфер Кокорина был одним из самых нелепых за всю богатую историю "Фиорентины". Никто так и не понял, зачем его вообще брали. Никто, кроме тех, кто провел эту хитроумную операцию.

    На момент его переезда в Италию про него ходили разные приключенческие истории, но во Флоренции он ничем подобным не отметился.

    Честно говоря, вообще вспомнить практически нечего. Приехал бывший футболист, который за вторую или третью зарплату в команде много месяцев тренировался без малейших шансов попасть в стартовый состав и с призрачными шансами вообще выйти на поле. При этом никаких претензий по части тренировочного процесса к нему не возникало. Во всяком случае, в публичном пространстве.

  • Кокорин: В «Фиорентине» говорили, что я им нужен, но играть не давали
  • Читайте по теме

    • Я назвал его бывшим футболистом применительно к серии А и другим топ-чемпионатам. Для первенства Кипра его таланта хватает до сих пор. На своем пике Александр вполне мог достойно смотреться в каком-то из топ-чемпионатов, кто ж спорит. Но я-то говорю про наше время. К сожалению, Кокорин опоздал с переездом в Европу на несколько лет», — приводит слова Доннини «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Египет и Россия вновь сыграют вничью?
  • Египет — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
  • Обойдет ли Армения Хорватию?
  • Армения — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Лидер Востока предложит «Салавату» открытый хоккей
  • «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.16
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Египет — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Армения — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Португалия — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.77
  • Прогноз на матч Исландия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Швеция — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры