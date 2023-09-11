Итальянский журналист: Трансфер Кокорина — один из самых нелепых в истории «Фиорентины»

Итальянский журналиствысказался о переходе Александра Кокорина из «Фиорентины» в кипрский «Арис».

«Не думаю, что кто-то из болельщиков "фиалок" огорчился на этот счет. Трансфер Кокорина был одним из самых нелепых за всю богатую историю "Фиорентины". Никто так и не понял, зачем его вообще брали. Никто, кроме тех, кто провел эту хитроумную операцию.

На момент его переезда в Италию про него ходили разные приключенческие истории, но во Флоренции он ничем подобным не отметился.

Честно говоря, вообще вспомнить практически нечего. Приехал бывший футболист, который за вторую или третью зарплату в команде много месяцев тренировался без малейших шансов попасть в стартовый состав и с призрачными шансами вообще выйти на поле. При этом никаких претензий по части тренировочного процесса к нему не возникало. Во всяком случае, в публичном пространстве.

Я назвал его бывшим футболистом применительно к серии А и другим топ-чемпионатам. Для первенства Кипра его таланта хватает до сих пор. На своем пике Александр вполне мог достойно смотреться в каком-то из топ-чемпионатов, кто ж спорит. Но я-то говорю про наше время. К сожалению, Кокорин опоздал с переездом в Европу на несколько лет», — приводит слова Доннини «Спорт-Экспресс».