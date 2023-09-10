Казахстан — Северная Ирландия — 1:0, обзор гола

Сборная Казахстана Фото: globallookpress.com
Автором единственного гола на 27-й минуте стал Максим Самородов.
Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H
Казахстан — Северная Ирландия 1:0
Гол: 1:0 Алессандро Д'Аддарио (27') Казахстан: Игорь Валерьевич Шацкий, Еркин Олегулы Тапалов (Сергей Малый, 71'), Марат Быстров, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Ян Вороговский (Тимур Досмагамбетов, 46'), Бактийор Зайнутдинов (Абат Аимбетов, 87'), Абзал Бейсебеков (Aslan Darabayev, 71'), Асхат Тагыберген, Рамазан Оразов, Алессандро Д'Аддарио (Исламбек Куат, 56') Северная Ирландия: Конор Вашингтон (Дион Чарльз, 81'), Мэттью Кеннеди (Джордан Джонс, 63'), Трай Хам, Алистер Маккэнн (Джош Мадженнис, 70'), Джордж Сэвилл (Джордан Томпсон, 46'), Ши Эммануэль Чарльз, Конор Макминамин (Paul Smyth, 46'), Дэниел Баллард, Джонни Эванс, Paddy McNair, Бэйли Пикок-Фаррел Предупреждения: Алессандро Д'Аддарио (30'), Асхат Тагыберген (73'), Исламбек Куат (77'), Дэниел Баллард (83'), Тимур Досмагамбетов (87'), Марат Быстров (90'), Paddy McNair (90 + 5'), Джордан Томпсон (90 + 7'), Бактийор Зайнутдинов (90 + 8')
Сборная Казастана набрала 12 очков и поднялась на 2-е место в группе. Северная Ирландия с 3 очками располагается на 5-й строчке.