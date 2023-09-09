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    Холанн признался, что «Ман Сити» будет сложно повторить результат прошлого сезона

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн рассказал о том, что приносит мотивацию после требла в сезоне 2022/2023. Команда выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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    «Конечно, будет сложно выступить лучше. Мы оформили исторический требл, так что все ждут, что мы будем играть еще лучше, но также все еще сильнее хотят нас обыграть.

    Каждый в АПЛ хотел победить в матче с нами уже в прошлом сезоне, когда мы были действующими чемпионами. Но в этом сезоне будет еще тяжелее, поскольку вся Европа хочет нас обыграть.

    Но меня мотивирует ежедневная работа, от нее у меня растет желание попробовать повторить или даже улучшить предыдущий результат. Да, честно говоря, я не ожидал, что побью рекорд АПЛ по голам в первый же год.

    Но, учитывая уровень команды, к середине чемпионата я понимал, что это возможно. Могу только поблагодарить товарищей за то, что создали мне такие условия», — сказал Холанн L’Equipe.

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    • В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 12-ю очками в активе. Холанн принял участие в 4-х матчах Премьер-лиги сезона 2023/2024, забил 6 голов и сделал голевую передачу.

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