Паредес: Сборной Аргентины повезло, что у нас есть Месси

Полузащитник сборной Аргентиныпрокомментировал победу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Эквадора (1:0).

Напомним, что единственный гол на 78-й минуте встречи забил капитан аргентинцев Лионель Месси.

«Южноамериканские квалификации, несомненно, самые сложные. Каждая игра будет такой же, как сегодня, или сложнее. Тренер сказал: "Того, кто расслабится, наверняка больше не будет в команде".

Нам повезло, что у нас есть Месси, наслаждайтесь этим. Рад за него и за нас. Я не сомневаюсь: он лучший в истории и будет им ещё долгие годы», — приводит слова Паредеса пресс-служба национальной команды.

Аргентина в следующем туре сыграет с Боливией, Эквадор встретится с Уругваем. Обе игры пройдут в ночь на 13 сентября.