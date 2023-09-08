Паредес: Сборной Аргентины повезло, что у нас есть Месси

Леандро Паредес Фото: globallookpress.com
Напомним, что единственный гол на 78-й минуте встречи забил капитан аргентинцев Лионель Месси.
«Южноамериканские квалификации, несомненно, самые сложные. Каждая игра будет такой же, как сегодня, или сложнее. Тренер сказал: "Того, кто расслабится, наверняка больше не будет в команде".
Нам повезло, что у нас есть Месси, наслаждайтесь этим. Рад за него и за нас. Я не сомневаюсь: он лучший в истории и будет им ещё долгие годы», — приводит слова Паредеса пресс-служба национальной команды.
Аргентина в следующем туре сыграет с Боливией, Эквадор встретится с Уругваем. Обе игры пройдут в ночь на 13 сентября.