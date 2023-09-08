Де ла Фуэнте: Это оглушительная победа

Главный тренер сборной Испаниипрокомментировал победу над Грузией (7:1) в матче отборочного турнира Евро-2024.

«Это оглушительная победа. Для меня же все это нужно анализировать с той точки зрения, что, независимо от результата, нужно работать над качеством. Я рад за игроков. Я забочусь о том, чтобы мотивировать футболистов и дать им инструменты, необходимые для хорошей игры и побед. Я чувствую себя сильным благодаря поддержке игроков.

Травмы Ольмо и Асенсио? Я не думаю, что травмы серьезные, посмотрим, что покажут нам завтра на тесты. Я бы все изменил, лишь бы они были здоровы.

Ямаль? Ламин удивляет нас каждый день. Он играет на высоком уровне. Он интегрировался, но я хочу отдать должное ветеранам и команде, которые помогли ему в этом», — приводит слова Фуэнте AS.

После этого матча Испания занимает 2-е место в своей группе отбора на Евро-2024 с 6-ю очками в активе. Грузия — на 4-й строчке (4).