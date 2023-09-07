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    Стал известен состав сборной России, который полетит на тренировку в Мурманск

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Стал известен состав сборной России, который отправится на тренировку в Белокаменку (Мурманская область).

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Состав сборной России: Илья Помазун, Матвей Сафонов, Михаил Кержаков, Дмитрий Баринов, Сергей Волков, Данил Глебов, Максим Глушенков, Александр Головин, Георгий Джикия, Антон Зиньковский, Артем Карпукас, Николай Комличенко, Илья Лантратов, Руслан Литвинов, Артем Макарчук, Антон Миранчук, Иван Обляков, Максим Мухин, Александр Соболев, Александр Солдатенков, Федор Чалов, Александр Юшин.

    Вместе с игроками в Мурманск отправились представители тренерского штаба сборной — Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Константин Моденов, Рунис Бурханов, Сергей Семакин, Сергей Григорьев, Дмитрий Кириллов и Виталий Кафанов.

    Игроки национальной команды проведут тренировку и мастер-класс для детей из областных школ на поле в плавучем доке, построенном для матча Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч Египет — Россия

    Напомним, еще один состав сборной России 7 и 11 сентября проведет товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта. Обе игры состоятся на стадионе в Суэце.

    Кроме того, 12 сентября основная сборная России встретится в рамках товарищеского матча с командой Катара.

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