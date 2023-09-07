Азар: Пришло время наслаждаться жизнью

Экс-нападающий «Реала»рассказал о своих жизненных приоритетах на данный момент.

«Настало время наслаждаться жизнью вместе с семьёй и друзьями, потягивая пиво.

Я навсегда останусь болельщиком сборной Бельгии и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность им насладиться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку», — приводит слова Азара AS.

На данный момент футболист находится в статусе свободного агента. Ранее в СМИ появилась информация, что в течение летнего трансферного окна бельгиец отказал как минимум шести командам. Одна из них — «Интер Майами», за которую выступает аргентинский форвард Лионель Месси.