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    Азар: Пришло время наслаждаться жизнью

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    Экс-нападающий «Реала» Эден Азар рассказал о своих жизненных приоритетах на данный момент.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    «Настало время наслаждаться жизнью вместе с семьёй и друзьями, потягивая пиво.

    Я навсегда останусь болельщиком сборной Бельгии и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность им насладиться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку», — приводит слова Азара AS.

    На данный момент футболист находится в статусе свободного агента. Ранее в СМИ появилась информация, что в течение летнего трансферного окна бельгиец отказал как минимум шести командам. Одна из них — «Интер Майами», за которую выступает аргентинский форвард Лионель Месси.

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