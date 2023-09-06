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    Захарян пропустил еще одну тренировку в «Реал Сосьедаде»

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    Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян пока не может тренироваться с командой из-за болезни.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Сообщалось, что Захарян во вторник, 5 сентября, пропустил занятие из-за болезни. В клубе позже подтвердили, что российский футболист не тренировался из-за высокой температуры.

    «Арсен все еще болеет, он не поехал с командой на базу», — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Реал Сосьедада».

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    • В ближайшем матче «Реал Сосьедада» встретится на выезде с мадридским «Реалом». Игра пройдет 16 сентября, начало — в 17:15 мск.

    Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо», подписав с испанским клубом шестилетний контракт.

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