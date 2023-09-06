Захарян пропустил еще одну тренировку в «Реал Сосьедаде»

Полузащитник «Реал Сосьедад»пока не может тренироваться с командой из-за болезни.

Сообщалось, что Захарян во вторник, 5 сентября, пропустил занятие из-за болезни. В клубе позже подтвердили, что российский футболист не тренировался из-за высокой температуры.

«Арсен все еще болеет, он не поехал с командой на базу», — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Реал Сосьедада».

В ближайшем матче «Реал Сосьедада» встретится на выезде с мадридским «Реалом». Игра пройдет 16 сентября, начало — в 17:15 мск.

Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо», подписав с испанским клубом шестилетний контракт.