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    Дасаев: В игре Сафонова появилась серьезность

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    Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о российских вратарях.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    На сентябрьский сбор национальной команды России были вызваны Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал»), Михаил Кержаков («Зенит») и Илья Лантратов («Локомотив»).

    В этом месяце сборная России проведет два товарищеских матча — 7 сентября с Египтом, а 12-го — с Катаром.

    «Кержаков неплохо выглядит на данный момент, Помазун тоже неплохо, но у него нет такой стабильности, иногда играет нормально, а потом проваливает.

    Я думаю, что второй тайм мог бы сыграть Кержаков. Сафонов сейчас тоже в неплохой форме, видать, он немного сообразил, как нужно играть. Все нюансы, которые у него были, в том числе провалы, очень вальяжно играл в воротах, исправил. Сейчас у него серьезность появилась, хотелось бы, чтобы он продолжал, его нужно попробовать. Не знаю, как у них распределено, но второй тайм, думаю, нужно отдать Кержакову.

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    Сафонов первый номер? Давайте пока не будем говорить, кто является первым номером, пускай они будут считаться первыми номерами. Чемпионат очень длинный, каждый может сорваться в плохую или хорошую сторону, поэтому я бы не стал говорить о первом номере», — приводит слова Дасаева ТАСС.

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