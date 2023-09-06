Амрабат: Для меня большая честь и гордость присоединиться к «МЮ»

Новичок «Манчестер Юнайтед»высказался о переезде на «Олд Траффорд».

«Для меня большая честь и гордость присоединиться к этому огромному клубу, клубу с богатой историей! Это мечта — представлять эту команду, и я отдам все силы, чтобы защитить эмблему "МЮ".

Не могу дождаться момента, когда выйду на поле. Спасибо всем болельщикам за теплый прием, давайте сделаем этот сезон незабываемым!» — написал Амрабат в соцсетях.

«Манчестер Юнайтед» арендовал 27-летнего марокканца у «Фиорентины» на один сезон. Также у клуба есть право выкупа игрока.