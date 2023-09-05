ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаТрансферный дайджест. 29 августа — 4 сентября
  • 17:51
    • В «Факеле» объявили о расставании с главным тренером Евсеевым
    Все новости спорта

    Пятибратов заявил о готовности возглавить «Факел»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Факел РПЛ Футбол России
    Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов заявил, что готов в любой момент вернуться в воронежский клуб.

    Дмитрий Пятибратов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Пятибратов

    «Факел» ранее объявил об увольнении Вадима Евсеева с поста главного тренера. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

    «"Факел" качественно укомплектован, чтобы решать задачи, а не бороться за выживание.

    Не согласен, что "Факел" стал слабее, пришли хорошие игроки. Достойный состав, но, наверное, где‑то были промахи по подготовке. 85% играют те же футболисты, которые были при мне. Тактическая разница не существенна, но результата нет.

    Хочется пожелать клубу удачи в поиске нового тренера. Со мной никто не связывался. Мне было бы интересно вернуться, я и вернусь туда когда‑то, этот клуб много для меня сделал. Это крутые ощущения — 2,5 года в Воронеже. Я мечтаю вернуться в Воронеж», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

    Пятибратов возглавлял «Факел» с сентября 2022 по май 2023 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА снизит к минимуму результативность «Магнитки»
  • ЦСКА — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.14
    •
  • Джокович продлит серию побед над Фрицем?
  • Фриц — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Ак Барс» справится с «Сочи», но без лишней агрессии
  • «Ак Барс» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.14
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Фриц — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.32
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  2.37
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Мальта — Гибралтар
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Грузия (до 21 года) — Гибралтар (до 21 года)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры