Пятибратов заявил о готовности возглавить «Факел»

Бывший главный тренер «Факела»заявил, что готов в любой момент вернуться в воронежский клуб.

«Факел» ранее объявил об увольнении Вадима Евсеева с поста главного тренера. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после семи туров.

«"Факел" качественно укомплектован, чтобы решать задачи, а не бороться за выживание.

Не согласен, что "Факел" стал слабее, пришли хорошие игроки. Достойный состав, но, наверное, где‑то были промахи по подготовке. 85% играют те же футболисты, которые были при мне. Тактическая разница не существенна, но результата нет.

Хочется пожелать клубу удачи в поиске нового тренера. Со мной никто не связывался. Мне было бы интересно вернуться, я и вернусь туда когда‑то, этот клуб много для меня сделал. Это крутые ощущения — 2,5 года в Воронеже. Я мечтаю вернуться в Воронеж», — приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

Пятибратов возглавлял «Факел» с сентября 2022 по май 2023 года.