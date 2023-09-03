«Торино» — «Дженоа»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственным голом отметился Неманья Радоньич на четвертой добавленной минуте.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Дженоа 1:0
Гол: 1:0 Неманья Радоньич (90 + 4') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно, Рикардо Родригес, Рауль Белланова (Валентин Лацаро, 82'), Адриен Тамез (Демба Сек, 64'), Самуэле Риччи, Кароль Линетти (Иван Илич, 75'), Мергим Войвода, Никола Влашич (Неманья Радоньич, 64'), Дуван Сапата (Пьетро Пеллегри, 64') Дженоа: Mateo Retegui (Калеб Экубан, 75'), Альберт Гудмундссон, Руслан Малиновский (Беркан Кутлу, 58'), Мортен Френнруп, Милан Бадель (Сильван Хефти, 87'), Кевин Стротман (Мортен Торсби, 58'), Хоан Васкес, Раду Дрэгушин, Маттья Бани, Стефано Сабелли (Аарон Мартин, 87'), Josep Martínez Предупреждения: Милан Бадель (19'), Руслан Малиновский (21'), Кевин Стротман (45 + 1'), Демба Сек (70'), Пьетро Пеллегри (76'), Мортен Торсби (78'), Маттья Бани (90 + 1')
Таким образом, теперь в активе «Торино» четыре пункта и одиннадцатое место, у «Дженоа» три балла и четырнадцатая позиция.