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    «Шинник» минимально обыграл «Нефтехимик» в матче Первой лиги

    «Шинник» — «Нефтехимик»: счет матча 1:0, обзор голов

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    «Шинник» одержал победу над «Нефтехимиком» (1:0) в матче 8-го тура Первой лиги.

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    Единственный гол ярославская команда забила уже на 4-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Шинника» Игорь Соколов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Шинник — Нефтехимик 1:0
    Гол: 1:0 Игорь Соколов (4') Шинник: Александр Довбня, Василий Алейников, Guzj D., Kotin N., Malakhov A., Rubtsov I., Денис Самойлов, Артём Самсонов, Андрей Семёнов, Дмитрий Шадринцев, Игорь Соколов Нефтехимик: Артём Голубев, Алексей Бердников, Роман Денисов, Илья Грузнов, Давид Кокоев, Артём Котик, Павел Котов, Максим Петров, Максим Шоркин, Sitdikov M., Богдан Зорин Предупреждения: Василий Алейников (64'), Андрей Семёнов (78'), Максим Шоркин (90')

    После этого матча «Шинник» занимает 5-е место в таблице Первой лиги с 13-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 17-й позиции (4).

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