«Шинник» — «Нефтехимик»: счет матча 1:0, обзор голов

Единственный гол ярославская команда забила уже на 4-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Шинника» Игорь Соколов.
Футбол. Россия. ФНЛ
Шинник — Нефтехимик 1:0
Гол: 1:0 Игорь Соколов (4') Шинник: Александр Довбня, Василий Алейников, Guzj D., Kotin N., Malakhov A., Rubtsov I., Денис Самойлов, Артём Самсонов, Андрей Семёнов, Дмитрий Шадринцев, Игорь Соколов Нефтехимик: Артём Голубев, Алексей Бердников, Роман Денисов, Илья Грузнов, Давид Кокоев, Артём Котик, Павел Котов, Максим Петров, Максим Шоркин, Sitdikov M., Богдан Зорин Предупреждения: Василий Алейников (64'), Андрей Семёнов (78'), Максим Шоркин (90')
После этого матча «Шинник» занимает 5-е место в таблице Первой лиги с 13-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 17-й позиции (4).