«Оренбург» — «Сочи»: счет матча 3:0, обзор голов

одержал победу над(3:0) в матче 7-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол хозяева забили на 56-й минуте. Арбитр поставил пенальти в ворота «Сочи». Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья уверенно пробил с точки — 1:0.

Спустя всего 2 минуты форвард хозяев Владимир Обухов сильно пробил головой и точно попал в сетку ворот — 2:0.

Точку в этом матче поставил нападающий «Оренбурга» Джастин Куэро, который реализовал пенальти на 90+6-й минуте встречи. Итоговый результат — 3:0 в пользу хозяев.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Сочи 3:0 Голы: 1:0 Брайан Мансилья (пенальти) (56'), 2:0 Obukhov V. (58'), 3:0 Cuero Palacio J. R. (пенальти) (90+6') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Михаил Сиваков, Ренато Гойкович, Максим Сидоров, Химми Марин, Лукас Вера, Иван Башич, Юрий Ковалёв, Obukhov V., Брайан Мансилья Сочи: Николай Заболотный, Иван Миладинович, Ванья Дркушич, Marcelo Alves, Тимофей Маргасов, Кирилл Кравцов, Артур Юсупов, Артём Макарчук, Kramaric M., Георгий Мелкадзе, Miguel Предупреждения: Иван Миладинович (33'), Георгий Мелкадзе (35'), Артур Юсупов (41'), Лука Джорджевич (47'), Амир Батырев (78'), Кирилл Капленко (82')

После этого матча «Оренбург» занимает 14-е место в таблице РПЛ (5 очков). «Сочи» располагается на 12-й позиции (6).