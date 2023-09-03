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    Неймар: в ПСЖ Месси ощутил, что такое ад, мы с ним оба ощутили, что это такое

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    Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что форварда Лионеля Месси незаслуженно критиковали в ПСЖ.

    Неймар
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    Неймар

    «Я был рад, что он провел такой год, но в то же время мне было очень грустно. Он ощутил обе стороны медали. Он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, он выиграл все за последние годы. А в Париже он ощутил, что такое ад, мы с ним оба ощутили, что это такое.

    Мы расстроены, ведь мы не просто так туда приезжали. Мы хотели показать свой максимум, стать победителями Лиги чемпионов, сотворить историю. Для этого мы объединились. К сожалению, мы не добились успеха.

    Месси ушел из ПСЖ не так, как того заслуживал, если говорить о спортивных результатах. Все знают, как он тренируется, как он борется, как он сердится, когда проигрывает. Его незаслуженно критиковали, я считаю.

    Но в то же время я рад, что он выиграл ЧМ. Как вы отметили, футбол был справедлив по отношению к нему. После вылета Бразилии Месси заслуживал того, чтобы так завершить свою карьеру», — сказал Неймар Globo Esporte.

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