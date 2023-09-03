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    Галактионов о Пиняеве: Сергей сегодня провел очень целостный, хороший матч

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил игру полузащитника команды Сергея Пиняева в матче 7-го тура РПЛ с «Балтикой» (3:2).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Игра Пиняева на правом фланге? Он уже выходил справа, провел там некоторое время. Сергей сегодня провел очень целостный, хороший матч. Если он дальше будет продолжать так играть, будет дальше развиваться как футболист.

    Надо четко понимать, что Пиняев — молодой игрок, которому свойственная нестабильность. А наша задача — сделать так, чтобы этой нестабильности не было, чтобы была стабильность.

    Мы над этим работаем и очень надеемся, что смена обстановки, поездка в сборные придаст нашим ребятам, в том числе Сергею, новых эмоций в преддверии нового календарного матча», — сказал Галактионов «Матч ТВ».

    После победы над «Балтикой» «Локомотив» занимает 6-е место в таблице РПЛ (12 очков). За 7 матчей в чемпионате России Пиняев забил гол и сделал 2 голевые передачи.

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