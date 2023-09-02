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    Почеттино: Мы должны забивать, если хотим выигрывать

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    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал домашнее поражение своей команды в игре с «Ноттингем Форест» (0:1).

    Маурисио Почеттино
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    Маурисио Почеттино

    «Мы в процессе построения команды. Всему этому нужно дать время. Думаю, что в сегодняшнем матче мы создавали моменты, доминировали, но в последней трети не хватило реализации. Мы должны забивать, если хотим выигрывать. Однако мы напротив — допустили ошибку и пропустили.

    Здесь нет разочарования, но испытываешь расстройство от того, что в этом процессе требуется ещё и удача.

    Не хочу умалять заслуги "Ноттингема". Но нам просто не хватило более правильных действий как в обороне, так и в атаке», — цитирует Почеттино Football London.

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