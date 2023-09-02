Почеттино: Мы должны забивать, если хотим выигрывать

Главный тренерпрокомментировал домашнее поражение своей команды в игре с(0:1).

«Мы в процессе построения команды. Всему этому нужно дать время. Думаю, что в сегодняшнем матче мы создавали моменты, доминировали, но в последней трети не хватило реализации. Мы должны забивать, если хотим выигрывать. Однако мы напротив — допустили ошибку и пропустили.

Здесь нет разочарования, но испытываешь расстройство от того, что в этом процессе требуется ещё и удача.

Не хочу умалять заслуги "Ноттингема". Но нам просто не хватило более правильных действий как в обороне, так и в атаке», — цитирует Почеттино Football London.