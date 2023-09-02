«Крылья Советов» — «Факел»: счет матча 3:0, обзор голов

«Крылья Советов» Фото: globallookpress.com
Точными ударами отметились Фернандо Костанца, Амар Рахманович и Владислав Шитов.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Крылья Советов — Факел 3:0
Голы: 1:0 Фернандо Костанца (пенальти) (28'), 2:0 Амар Рахманович (66'), 3:0 Владислав Шитов (70') Крылья Советов: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Роман Евгеньев, Гленн Бейл, Николай Рассказов, Фернандо Костанца, Амар Рахманович, Максим Витюгов, Юрий Горшков, Владислав Шитов, Никита Салтыков Факел: Виталий Гудиев, Василий Черов, Сергей Божин, Игорь Калинин, Masternoy V., Андрей Мендель, Ираклий Квеквескири, Ильнур Альшин, Motpan N., Максим Максимов, Хызыр Аппаев Предупреждения: Игорь Калинин (45+3'), Cele T. (56'), Иван Ломаев (65')
«Крылья Советов» набрали 14 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. «Факел» расположился на 14-й строчке.