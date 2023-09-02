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    Гончаренко: Игрокам «Урала» не хватило страсти и эмоций в атаке

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    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ахмата» (0:1) в матче 7-го тура РПЛ.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Игрокам не хватило страсти и эмоций в атаке для того, чтобы создать больше моментов. Вроде мы проводили какие-то атаки, они были осмысленными, но не хватало более дерзкого проникновения в штрафную. Нужно еще отметить, что и "Ахмату" мы ничего не дали сделать, потому что опасных моментов у наших ворот не было. Могу сказать, что где-то мы чуть-чуть не дорабатываем, потому что три игры подряд проиграли.

    Надо продолжать работать, потому что та страсть, которая у нас есть, должна сохраняться и приумножаться. По-другому нам будет сложно одерживать победы», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба.

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